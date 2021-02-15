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15февраля
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сегодня, 09:10 0

В Благовещенске эвакуировали более 70 человек из-за пожара в 14-этажке

В Благовещенске эвакуировали более 70 человек из-за пожара в 14-этажке
Фото: 28.mchs.gov.ru

В обед 14 февраля в Благовещенске горела квартира в 14-этажном жилом доме на Игнатьевском шоссе. К месту вызова отправились 35 спасателей.

Когда к дому добрались первые пожарные расчёты, из квартиры на втором этаже шёл густой черный дым. Подъезд оказался сильно задымлён.

С помощью трехколенной лестницы пожарные спасли 15 человек, в том числе шесть детей. По лестничным маршам спасатели вывели 58 человек, 16 из них дети.

В огне никто не пострадал. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за 11 минут. Предположительно, причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. По факту пожара проводится разбирательство, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #помощь #происшествия

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