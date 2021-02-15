В Благовещенске эвакуировали более 70 человек из-за пожара в 14-этажке
В обед 14 февраля в Благовещенске горела квартира в 14-этажном жилом доме на Игнатьевском шоссе. К месту вызова отправились 35 спасателей.
Когда к дому добрались первые пожарные расчёты, из квартиры на втором этаже шёл густой черный дым. Подъезд оказался сильно задымлён.
С помощью трехколенной лестницы пожарные спасли 15 человек, в том числе шесть детей. По лестничным маршам спасатели вывели 58 человек, 16 из них дети.
В огне никто не пострадал. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за 11 минут. Предположительно, причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. По факту пожара проводится разбирательство, сообщает амурское управление МЧС.
Просмотров всего: 1210