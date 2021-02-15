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15февраля
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 14 февраля

Выбор читателей за 14 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 14 февраля.

Их связала форма: молодая семья амурских спасателей рассказала свою историю любви (фото)

Семья лейтенантов МЧС приняла участие в тематической фотосессии ко Дню всех влюблённых и рассказала свою историю любви. Молодые люди в этом году отметят ситцевую свадьбу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Амурской области.

Путин допустил отключение зарубежных интернет-платформ в России

Отключать иностранные интернет-платформы, по словам президента РФ Владимира Путина, будут только в случае враждебных действий. Заменить сервисы обещали российскими альтернативами, сообщают «Известия».

В Приамурье спасли замерзающего мужчину

В Приамурье пожарные спасли мужчину, у которого заглох грузовой автомобиль. Сообщение о замерзающем на трассе Благовещенск – Гомелевка поступило в 07:40. На помощь выехали пожарные из Тамбовки, сообщили в пресс-службе Амурского центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

Благовещенские библиотеки раздают книги

В Благовещенских библиотеках сегодня, 14 февраля проводятся акции книгодарения. Акция «Просто так» организована в библиотеке искусств по улице Ленина,72, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#Обзор #интернет #СМИ

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