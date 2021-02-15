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15февраля
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сегодня, 08:01 0

В Благовещенске сдавали ГТО по плаванию

В Благовещенске сдавали ГТО по плаванию
Фото: admblag.ru

На второй день фестиваля ГТО благовещенцы сдавали нормативы по плаванию. Мероприятие из-за коронавируса прошло без зрителей.

Сдавать нормативы ГТО по плаванию решили 14 февраля в бассейне «Надежда». Заплывы совершили 130 участников. Каждому пришлось проплыть на скорость 50 метров. Сдали норматив 73 человека в разных возрастных категориях.

— Нормативы комплекса ГТО в Благовещенске продолжат принимать вне рамок фестиваля. В ближайшие дни в Моховой Пади будет организована сдача норматива по бегу на лыжах. Кроме этого, школьники с ограниченными возможностями здоровья в феврале сдадут нормативы по легкой атлетике. А в мае в Благовещенске пройдет летний фестиваль ГТО, – сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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