В Благовещенске сдавали ГТО по плаванию

На второй день фестиваля ГТО благовещенцы сдавали нормативы по плаванию. Мероприятие из-за коронавируса прошло без зрителей.

Сдавать нормативы ГТО по плаванию решили 14 февраля в бассейне «Надежда». Заплывы совершили 130 участников. Каждому пришлось проплыть на скорость 50 метров. Сдали норматив 73 человека в разных возрастных категориях.

— Нормативы комплекса ГТО в Благовещенске продолжат принимать вне рамок фестиваля. В ближайшие дни в Моховой Пади будет организована сдача норматива по бегу на лыжах. Кроме этого, школьники с ограниченными возможностями здоровья в феврале сдадут нормативы по легкой атлетике. А в мае в Благовещенске пройдет летний фестиваль ГТО, – сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.