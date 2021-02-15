Гороскоп на 15 февраля: Рыб ждёт осуществление планов, а Овнам стоит прислушаться к себе

Восход Солнца: 07:40

Заход Солнца: 17:47

Солнце в Водолее.

Овен. Прислушайтесь к себе, чтобы найти ответы на волнующие вопросы. Возможно, вы просто боитесь истины.

Телец. Тельцу захочется приключений, азарта и новой любви.

Близнецы. Сложностей с объективной оценкой ситуации не будет, поэтому советуем браться за серьезные дела.

Рак. День ожидается в целом благоприятным, но общаться рекомендуем с людьми, которые не вызывают у вас отторжения и раздражения. Окружите себя единомышленниками и интересными людьми.

Лев. У вас появится возможность реализовать давно задуманный проект, на пути этого могут стать только личные неурядицы.

Дева. Звезды полагают, что сегодня вам под силу найти общий язык с кем угодно, даже с человеком, которого вы ранее обидели. Ничего не откладывайте на завтра, сегодня во многом решающий и предопределяющий момент в жизни.

Весы. Шутить рекомендуем осторожно, с оглядкой на особенности характера человека. Важно сохранять оптимистичный настрой, а на провокаторов не обращать внимания.

Скорпион. День отдыха, отказа от всего ненужного, временного. Чтобы избежать всевозможных обострений, снижения иммунитета и прочих неприятностей, займитесь релаксацией.

Стрелец. При вашей занятости и замкнутости до вас будет трудно «достучаться», зато вы много чего успеете.

Козерог. Астрологи советуют заняться ремонтом или хотя бы перестановкой мебели. Сделайте свое личное пространство комфортнее.

Водолей. Возможно, обстоятельства заставят вас отстаивать жизненные принципы в незначительных спорах с близкими.

Рыбы. Настройтесь на то, что все ваши планы будут воплощены так, как вы этого хотите.

Астролог: Вальдемар Небоходцев