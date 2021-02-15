Гороскоп на неделю 15 февраля – 21 февраля: Ракам нужна тишина, а Львов ждет победа

Общий астрологический прогноз на неделю с 15 по 21 февраля для всех знаков зодиака.

Овен. Проблем у вас будет немало, но все их вы сможете решить собственными силами. А вот ваша вторая половина вряд ли обойдется без вашей помощи – не отказывайте в ней.

Телец. Препятствия вас не страшат, а наоборот, раззадоривают. Вы готовы дать бой любому проявлению несправедливости, каковой, как вы считаете, предостаточно накопилось в нашем мире, и проявляете повышенную требовательность к себе и окружающим. Но, несмотря на это, в вашем облике проглядывает нечто романтическое. Так и есть! Вы – донкихот нового времени. И наверняка вас где-то поджидает очаровательная дульцинея…

Близнецы. Близнецов на этой неделе ждёт творческий подъем. Возможно, вы захотите поменять свой имидж, сделать новую прическу или сменить стиль одежды. Следует отметить, что изменения во внешности будут удачными.

Рак. Раки на этой неделе могут почувствовать усталость от шума и суеты повседневной жизни. Вашим внутренним мотивом поведения может стать стремление к тишине и уединению.

Лев. Борьба рациональности со страстями достигает апогея и заканчивается ее убедительной победой. На этой неделе у вас будет хорошая возможность исправить несколько старых ошибок, не совершив при этом новых. Возможна прибыль, но ее размер зависит от обстоятельств личного гороскопа.

Дева. Делитесь опытом и чаще поглядывайте на календарь – в четверг ситуация станет более менее стабильной, и вам удастся найти время для развлечений.

Весы. Для Весов, которые действительно перетрудились, звезды приготовили лекарство – в пятницу вас ждет романтическая прогулка, которая подарит массу позитивных и ярких эмоций.

Скорпион. У Скорпионов в начале и середине недели могут возникнуть незначительные проблемы со здоровьем. Основное внимание уделите правильному питанию. Исключите из рациона продукты, содержащие химические добавки. Полностью откажитесь от употребления алкогольных напитков, пирожков и шашлыков.

Стрелец. Стрельцы на этой неделе переживают время творческого взлета, когда вы сможете по максимуму реализовать собственные способности. Также вам будет характерно раскованное смелое поведение.

Козерог. Вы интуитивно определили направление течения, и потому многое дается вам без особой борьбы. Теперь главное – угадать все его повороты и, самое главное, отмели. Возможно, кто-то будет пытаться ненавязчиво вам помогать, мотивируя это не столько вашими личными качествами, сколько своим к вам отношением.

Водолей. Соблюдайте диету или по крайней мере исключите из рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не значит, что придется голодать. Отправляясь за город, от шашлыков, салатов и бабушкиных пирожков лучше воздержаться.

Рыбы. Постарайтесь посвятить эту зимнюю неделю спокойным домашним делам и общению с близкими родственниками, но не делайте ничего, что доставляет дискомфорт и вызывает раздражение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев