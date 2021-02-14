В Приамурье выявлено 36 новых случаев коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток в регионе зафиксировано 36 новых случаев COVID-19.

— У 25 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69 процентов), у 1 – бессимптомно (3 процента), у 10 – в виде пневмонии (28 процентов), – уточняют в ведомстве.

По данным сайте стопкоронавирус.рф, в течение суток в Приамурье выздоровело от коронавируса 33 человека, два пациента умерли.

Таким образом, с момента начала пандемии в Амурской области был выявлен 20 401 случай коронавируса. Выздоровели 18 805 пациентов, 151 умер.