Благовещенские библиотеки раздают книги

В Благовещенских библиотеках сегодня, 14 февраля проводятся акции книгодарения. Акция «Просто так» организована в библиотеке искусств по улице Ленина,72, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

— Мы приглашаем читателей к нам в библиотеку, все желающие смогут взять для себя книгу на выбор. В списке книгодарения имеются произведения Акунина, Роулинг, Грина, Рубиной и других авторов, – рассказали в библиотеке.

А в библиотеке «Центральная» по улице Красноармейская,128 дарят книги самым активным читателям библиотеки.

Обе библиотеки в воскресенье, 14 февраля, работают до 18:00.

Кстати, в рамках всероссийской̆ акции «Дарите книги с любовью – 2021» и Международного дня книгодарения муниципальная библиотека имени Бориса Машука организует сбор книг для детей̆ и подростков из детского дома в селе Садовое.

Чтобы поучаствовать в акции нужно до 14 февраля включительно принести книги в библиотеку по адресу улица Институтская 10/1. Задать интересующие вопросы можно по телефону 8909-814-96-60.