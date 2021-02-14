В понедельник морозы усилятся: прогноз погоды в Приамурье на 15 февраля

Температура ночью -23°С...-28°С, местами до -38°С, днём по области -14°С...-19°С, в отдельных районах севера -20°С...-25°С.

В Белогорске и Свободном переменная облачность, без осадков. Днём температура -16°С...-19°С, ночью -26°С...-28°С, ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре завтра ясно, без осадков. Днём температура -15°С...-17°С, ночью -27°С...-29°С, ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Температура днём до -18°С, ночью столбик термометра опустится до -25°С. Ветер переменный, с порывами до 6 метров в секунду.

В Шимановске и Сковородине переменная облачность, осадков не ожидается. Днём столбик термометра покажет -16°С…-20°С, ночью -24°С…-26°С. Ветер северо-западный, с порывами до 6 метров в секунду.

В Сковородине переменная облачность, осадков не ожидается. Днём температура -19°С…-22°С, ночью -24°С…-26°С. Ветер северный с порывами до 8 метров в секунду.

В Тынде облачно, без осадков. Днём температура воздуха -21°С…-24С, ночью до -28°С. Ветер северный, северо-западный, с порывами до 8 метра в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер от северо-западного до 3-8 метров в секунду. Температура ночью около -22°С…-24°С, днём -13°С...-15°С.