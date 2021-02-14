Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:53 1

Белогорск решил отказаться от огромного термометра на трубе котельной

Белогорск решил отказаться от огромного термометра на трубе котельной
Фото: Telegram

Мэрия амурского Белогорска решила отказаться от осуществления проекта по установке огромного уличного термометра на трубу котельной. Арт-объект оказался слишком дорогим.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков в своём телеграм-канале сообщил, что общая стоимость установки огромного термометра обойдётся в девять миллионов рублей. Предполагалось поставить 50-метровую конструкцию со светодиодами и программным обеспечением.

«Конечно, можно удешевить, сделав интервалы реже, уменьшить значения с 50 до 40 градусов как «плюс», так и «минус». Но – нет. Отложим проект на потом. Будем искать варианты или другой подсветки или может рекламодатель какой-нибудь захочет воспользоваться идеей и воплотить её за свой счет. Или если только на этот проект с «неба деньги свалятся»», ­ – написал Станислав Мелюков.

Просмотров всего: 260

#Белогорск #жизнь

распечатать


В России и мире

Женщина нашла обручальное кольцо спустя 48 лет после потери
Происшествия

В Приамурье спасли замерзающего мужчину
Общество 2

Их связала форма: молодая семья амурских спасателей рассказала свою историю любви (фото)
Спорт 1

В «Лыжне России» в Приамурье поучаствует свыше семи тысяч человек (фото)
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    зато новостишку прокрутили в медиа-пространстве

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь