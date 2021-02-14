Белогорск решил отказаться от огромного термометра на трубе котельной

Мэрия амурского Белогорска решила отказаться от осуществления проекта по установке огромного уличного термометра на трубу котельной. Арт-объект оказался слишком дорогим.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков в своём телеграм-канале сообщил, что общая стоимость установки огромного термометра обойдётся в девять миллионов рублей. Предполагалось поставить 50-метровую конструкцию со светодиодами и программным обеспечением.

«Конечно, можно удешевить, сделав интервалы реже, уменьшить значения с 50 до 40 градусов как «плюс», так и «минус». Но – нет. Отложим проект на потом. Будем искать варианты или другой подсветки или может рекламодатель какой-нибудь захочет воспользоваться идеей и воплотить её за свой счет. Или если только на этот проект с «неба деньги свалятся»», ­ – написал Станислав Мелюков.