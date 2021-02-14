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сегодня, 14:30 0

Женщина нашла обручальное кольцо спустя 48 лет после потери

Женщина нашла обручальное кольцо спустя 48 лет после потери
Фото: pixabay.ru

Обручальное кольцо, потерянное 48 лет назад, вернули владелице, пишет РИА Новости.

В 1973 году американка Карен потеряла свадебное украшение в Чикаго, когда гостила у бабушки. Кольцо слетело и упало в снег, женщина бросилась его искать, но безуспешно. Через две недели снег растаял, и женщина вновь попыталась найти потерю, но её попытки не увенчались успехом.

Украшение нашлось спустя 48 лет. Кольцо нашла женщина, когда работала в саду примерно 8 лет назад, об этом она сообщила в социальной сети Facebook. Другая женщина увидела этот пост и попросила местное историческое общество попробовать найти владельца обручального кольца.

Эксперты проверили газетный архив, сайты с родословными и данные о доме, где было найдено кольцо. В скором времени специалисты нашли Карен, а члены исторического общества написали владелице письмо, а позже отправили ей кольцо по почте.

Карен сообщила, что планирует распаковать посылку с долгожданным украшением в День Святого Валентина.

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#жизнь

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