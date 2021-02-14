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14февраля
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сегодня, 13:58 0

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Фото: pixabay.ru

В Роструде напоминают, что следующая рабочая неделя будет шестидневной. Россиянам придётся выйти на работу в субботу 20 февраля. Этот день отработают за 22 февраля. Выходные потом получатся трёхдневными – с 21 по 23 февраля.

На послепраздничной неделе будет всего тря рабочих дня.

Кроме того, в этом году праздничными выходными объявлены дни с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

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#праздники

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