В Приамурье спасли замерзающего мужчину

В Приамурье пожарные спасли мужчину, у которого заглох грузовой автомобиль. Сообщение о замерзающем на трассе Благовещенск – Гомелевка поступило в 07:40. На помощь выехали пожарные из Тамбовки, сообщили в пресс-службе Амурского центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

Водитель рассказал, что ночью выехал из села Средняя Полтавка в Тамбовку за своей семьёй, но по дороге автомобиль заглох. Машина остановилась возле села Придорожного. Вызвать помощь самостоятельно не удалось – телефон сел. Бросить авто мужчина не смог. Помог проезжающий мимо автомобилист, он и вызвал помощь.

На помощь выехали пожарные из Тамбовки, они отбуксировали грузовик к себе в часть. Мужчину напоили горячим чаем и помогли разобраться с поломкой. Оказалось, причина остановки автомобиля – некачественное дизельное топливо. Поломанное авто помогут починить сотрудники части.