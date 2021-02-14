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14февраля
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сегодня, 12:28 0

Снова Фукусима: у берегов Японии произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано неподалёку от японских берегов в Тихом океане. Подземные толчки ощутили жители префектур Мияги и Фукусима, сообщает информационное агентство Kyodo.

На данный момент известно о 124 пострадавших. В основном люди получили ранения в результате падений и от ударов упавшими предметами. Японские власти уверяют, что риска аварийных ситуаций на атомных станциях страны нет.

Сейсмологи выдавали предупреждение об угрозе цунами, однако впоследствии оно было снято. Местным жителям, тем не менее, не рекомендуют покидать свои дома из-за угрозы повторных подземных толчков.

Это землетрясение учёные считают запоздалым афтершоком самого сильного в истории Японии землетрясения марта 2011 года, когда в результате цунами на восточном побережье страны были смыты сотни населённых пунктов, погибло почти 16 тысяч человек, свыше 2,5 тысяч считаются пропавшими без вести. В результате землетрясения произошло разрушение резервуаров с ядерными отходами на АЭС «Фукусима», что вызвало тревогу не только на российском Дальнем Востоке, но и по всему миру.

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