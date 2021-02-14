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14февраля
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сегодня, 12:55 0

В парке Дружбы благовещенцы отметили Новый год по Востоному календарю (фото)

В парке Дружбы благовещенцы отметили Новый год по Востоному календарю (фото)
Фото: ОКЦ

Новый год по Восточному календарю отметили в парке Дружбы. Вход был свободным для всех желающих.

На деревьях развесили традиционные красные фонарики, а гостей праздника встречали персонажи китайских мифов и легенд. Главным героем праздника стал сказочный дракон – одно из главных мифических существ в Китае. Спортсмены, танцоры и юные актёры подготовили праздничную программу: ледовое шоу, выступление с огнём и эстафеты. Не давали замерзнуть зрителям аниматоры в костюмах.

Китайский Новый год в дословном переводе звучит как «Праздник весны», и отмечается по лунному календарю. Поэтому точной даты праздника нет, в этом году его отмечали 12 февраля.

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#Китай #Новый год #праздники

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