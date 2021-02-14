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сегодня, 12:00 0

Их связала форма: молодая семья амурских спасателей рассказала свою историю любви (фото)

Их связала форма: молодая семья амурских спасателей рассказала свою историю любви (фото)
Фото: МЧС

Семья лейтенантов МЧС приняла участие в тематической фотосессии к Дню всех влюблённых и рассказала свою историю любви. Молодые люди в этом году отметят ситцевую свадьбу, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Амурской области.

Владимир и Елизавета познакомились еще во время учёбы в Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС. Девушка окончила учёбу на год раньше и уехала, но расстояние не стало преградой чувствам. Меньше чем через год пара воссоединилась и сыграла свадьбу на малой родине жениха в Благовещенске. Сейчас чета Петренко служит в Свободном, туда распределили Владимира, а Елизавета отправилась за ним. Прошлый год стал для пары богатым на события, в марте они сыграли свадьбу, а в декабре въехали в служебное жильё.

По словам влюблённых, в жизни их объединяют любовь, общий быт, дом и форма.

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#праздники #жизнь

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