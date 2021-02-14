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сегодня, 11:33 0

Василий Орлов: «Мы готовы строить дома для семей медиков»

Василий Орлов: «Мы готовы строить дома для семей медиков»
Фото: pixabay.ru

Власти признают: дефицит врачей и медсестёр ощущается во многих районах Приамурья. Не хватает врачей и фельдшеров на скорой, педиатров, анестезиологов-реаниматологов. Предпринимаемые меры, разработанные для привлечения на село молодых медиков, работают не всегда, отметил губернатор.

— Не всегда нужного эффекта можно добиться с помощью одних только выплат специалистам. В ряде населенных пунктов вопрос привлечения в медучреждения врачей и фельдшеров упирается в отсутствие жилья. В таких случаях мы готовы подключиться и оказать помощь муниципалитетам. В тех населенных пунктах, где кадровую проблему можно решить представлением жилья медикам, это нужно делать. Если есть готовые квартиры, мы готовы помочь с их приобретением за счёт областного бюджета. Если жилья нет, нужно рассматривать возможность строительства в данном населенном пункте многоквартирных домов для медицинских работников и других дефицитных специалистов, – заявил Василий Орлов.

Кстати, с 1 марта в регионе начнет действовать новая мера поддержки медработников. Речь идёт о единовременной выплате в пять миллионов рублей. Получить её смогут врачи, которые поедут работать на БАМ. Фельдшера за переезд в БАМовские посёлки получат по три миллиона.

В прошлом году после окончания вуза пришли работать в медучреждения Приамурья свыше пятидесяти молодых врачей. 31 из них трудоустроился в Благовещенске, 21 – в больницы и поликлиники по области.

Работают в регионе и программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году по ней получили выплаты 30 врачей и 10 фельдшеров, по два и одному миллиону рублей соответственно.

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#губернатор #медицина #областная власть

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