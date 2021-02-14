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сегодня, 11:02 0

Юные мультипликаторы поздравят Благовещенск с юбилеем анимационными фильмами

Юные мультипликаторы поздравят Благовещенск с юбилеем анимационными фильмами
Фото: admblag.ru

В Лаборатории амурской анимации юные мультипликаторы снимут два анимационных фильма про Благовещенск. Это выпускные работы ребят, которые они посвятили юбилею любимого города. На широкую публику фильмы презентуют накануне 165-летия Благовещенска – в мае, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Ребята уже прошли уроки и семинары, в том числе и от бывшего благовещенца, члена Союза Кинематографистов России аниматора Валерия Коваля. Сейчас мультипликаторы готовят выпускные проекты, в основе которых идея – поздравить город с юбилеем.

Ученики разделились на две группы, в каждой из которых есть режиссёр, сценарист, художник-иллюстратор, аниматоры, звукорежиссёр и монтажёр. Профессию ребята выбирали себе сами, на основе пройденных уроков и профориентационных встреч.

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#дети #культура #праздники

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