СпасибоДедуЗаИдею: в Приамурье появилась ледовая «валентинка»

Амурские активисты решили поздравить жителей области с Днём всех влюблённых необычным, но уже ставшим фирменным в регионе способом. На льду реки Зея «нарисовали» ледовую открытку.

Члены Молодёжного правительства и добровольческие организации решили продолжить дело «ледового Волшебника» – деда Валерия.

— Открытки «ледового Волшебника» навсегда останутся в памяти амурчан, а добровольцы помогут сделать так, чтобы память осталась в наших сердцах и передавалась будущим поколениям. Считаю что подобным образом амурская молодежь по примеру и опыту деда Валерия смогут не только сохранить память о его поступках, но и продолжить и распространить в массы эту добрую и по настоящему сказочную зимнюю традицию – рисовать открытки на льду, – отметил заместитель председателя Молодёжного правительства Амурской области Евгений Мулявко.

Снежное поздравление можно увидеть по адресу переулок Затонский, 3 в районе улицы Амурской, 1. 14 февраля добровольцы ждут здесь всех желающих.