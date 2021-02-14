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В Приамурье авиационные спасатели учились искать место бедствия с воздуха

В Приамурье авиационные спасатели учились искать место бедствия с воздуха
Фото: Минобороны

В Приамурье прошли тренировки лётчиков и авиационных спасателей. Специалисты отрабатывали поиски места бедствия с воздуха и эвакуацию пострадавших, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Во время тренировки лётчики и авиационные спасатели отрабатывали спасение лётного состава. Учились покидать воздушное судно с парашютом на случай аварии. Авиационные спасатели искали самолёт, условно потерпевший крушение, чтобы оказать помощь. Отрабатывали поиски с воздуха.

Также по время учений военные выполняли нормативы прыжков с парашютом с высот от 800 до 3000 метров. При выполнении нормативов используют парашютные системы «Арбалет-2» и парашюты «Д1-5У», «Мальва-24». По сообщению министерства обороны, учебно-тренировочные прыжки выполняются ежегодно, чтобы получить допуск к полётам. Проводят такие тренировки не менее двух раз в год.

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#военные

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