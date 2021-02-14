Народная артистка Татьяна Васильева готова работать уборщицей

Васильева рассказала, что её спектакли и съёмки в фильмах отменены, нет работы и всей семьи её сына. 73-летняя актриса готова найти любую подработку.

— Я могу убирать квартиры очень хорошо. Кстати, это неплохо оплачивается. Пиццу разносить – тоже думала. Но там все занято, ещё и не пробьешься, – заявила она.

Васильева уточнила, что сейчас семья живёт за счёт средств, накопленных на приобретение новой квартиры.