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сегодня, 11:42 0

Народная артистка Татьяна Васильева готова работать уборщицей

Народная артистка Татьяна Васильева готова работать уборщицей
Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Народная артистка РФ Татьяна Васильева сообщила о своём бедственном положении. В эфире телеканала НТВ она рассказала о практически полном отсутствии доходов в связи с эпидемией коронавируса.

Васильева рассказала, что её спектакли и съёмки в фильмах отменены, нет работы и всей семьи её сына. 73-летняя актриса готова найти любую подработку.

— Я могу убирать квартиры очень хорошо. Кстати, это неплохо оплачивается. Пиццу разносить – тоже думала. Но там все занято, ещё и не пробьешься, – заявила она.

Васильева уточнила, что сейчас семья живёт за счёт средств, накопленных на приобретение новой квартиры.

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#шоу-бизнес

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