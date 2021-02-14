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14февраля
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сегодня, 09:35 0

Путин допустил отключение зарубежных интернет-платформ в России

Путин допустил отключение зарубежных интернет-платформ в России
Фото: pixabay.ru

Отключать иностранные интернет-платформы, по словам президента РФ Владимира Путина, будут только в случае враждебных действий. Заменить сервисы обещали российскими альтернативами, сообщают «Известия».

При этом президент отметил, что ничего искусственно «свинчивать и закручивать» не планируют. А какие-то действия будут предпринимать, только после появления аналогов. Действовать обещали по ситуации.

— Когда за рубежом увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по-другому. Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали... Но какие-то атаки неприкрытые – конечно, мы не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке, – отметил Владимир Владимирович.

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#интернет

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