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сегодня, 07:05 0

Дочь Гузеевой призналась, что получила травму из-за пьянки

Дочь Гузеевой призналась, что получила травму из-за пьянки
Фото: Twitter

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова призналась в регулярном употреблении алкоголя. Именно из-за этого она недавно получила настолько тяжёлую травму колена, что её пришлось оперировать.

— Дорогие, я просто упала в гололёд в ноябре, а ещё потом несколько раз – по пьяни, в том числе. Синька – чмо, не забывайте. Спасибо за поддержку ещё миллион раз, – заявила Бухарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Сейчас Ольгу уже выписали из больницы – операция прошла успешно. Долечиваться она будет в своём загородном доме.

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#шоу-бизнес

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