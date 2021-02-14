Дочь Гузеевой призналась, что получила травму из-за пьянки

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова призналась в регулярном употреблении алкоголя. Именно из-за этого она недавно получила настолько тяжёлую травму колена, что её пришлось оперировать.

— Дорогие, я просто упала в гололёд в ноябре, а ещё потом несколько раз – по пьяни, в том числе. Синька – чмо, не забывайте. Спасибо за поддержку ещё миллион раз, – заявила Бухарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Сейчас Ольгу уже выписали из больницы – операция прошла успешно. Долечиваться она будет в своём загородном доме.