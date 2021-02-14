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14февраля
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Выбор читателей за 13 февраля

Выбор читателей за 13 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 13 февраля.

Природа Приамурья отреагировала на аномальное тепло

Аномальное тепло, которое принёс в Приамурье циклон 11 февраля, убедило природу в том, что на дворе вовсю цветёт весна. Амурчане выкладывают в соцсетях нетипичные для конца февраля природные явления.

«"Узбечка" растопит любое сердечко», или Самые романтичные места по версии жителей Приамурья

О самых популярных и оригинальных местах для свиданий мы попросили рассказать читателей Амур.инфо. Опрос проводили в Instagram – подписчики отвечали нам в директ или в комментариях к посту. В преддверии 14 февраля делимся результатами с вами. Возможно, они помогут организовать действительно незабываемый День всех влюблённых.

Во Владивостоке мужчина умер, поскользнувшись на скользком тротуаре

Как рассказывают очевидцы, мужчина поскользнулся на неочищенном тротуаре и ударился головой. Врачи не смогли спасти молодого человека. Информация о трагедии, которая произошла на острове Русский, размещена в интернете.

Плюсовые температуры покинут Приамурье: прогноз погоды на 14 февраля

По прогнозам специалистов Амурского гидрометцентра, в воскресенье, 14 февраля по области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью на севере -22°С...-27°С, местами около -30°С, на юге -16°С...-21°С. Температура днём -10°С...-15°С, местами по северу -18°С...-23°С.

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#Обзор #интернет #СМИ

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