Гороскоп на 14 февраля: Рыбы смогут рассчитывать на поддержку, а Льву стоит начать новое дело

Восход Солнца: 07:42

Заход Солнца: 17:45

Солнце в Водолее.

Овен. Если вы давно о чем-то размышляли, то именно сегодня поделитесь идеей или проблемой. Астрологи советуют вам вернуться к идее, от которой вы ранее отказались. Она становится перспективной.

Телец. Позвоните друзьям. Все планы сбудутся, но некоторые придется менять из-за внезапного визита.

Близнецы. Постарайтесь учесть все детали для успеха своего будущего плана. Пока вы будете спокойным, ситуация останется контролируемой, холодный ум – ваш друг!

Рак. Посвятите день работе или активному отдыху, не советуем лежать на диване в ожидании вдохновения. Предстоит встреча с человеком, который в прошлом довольно много значил для вас.

Лев. Благоприятное время для реализации замыслов, сегодня вы сможете достигнуть успеха во всем, быстро усвоить информацию. Звезды считают воскресенье подходящим временем, чтобы начать новое дело, на которые вы возлагаете большие надежды.

Дева. В высшей степени благоприятный для общения день – ссоры и разногласия забыты, и вас снова уважают за ваши ценные качества. Вы закончите важный проект, за ним последует похвала от начальства и заслуженное денежное вознаграждение.

Весы. Звезды советуют вам проявить упорство в переговорах и не поддаваться чужому влиянию во время общения.

Скорпион. Не думайте так много, иначе пропустите момент, когда надо действовать.

Стрелец. Возьмите работу домой и посвятите время бытовым делам.

Козерог. Сегодня вы почувствуете страх из-за боязни ошибиться, однако помните – страх этот ложный, ошибки вам сегодня не грозят.

Водолей. Не исключено, что Водолеям придется больше времени посвящать другим людям и деловым партнерам, детям, родителям и их проблемам. Успех ждет в семье, общих делах, коллективных мероприятиях.

Рыбы. Близкие люди, любимые и родственники станут хорошей поддержкой в этот день. Вы сможете больше времени проводить дома, с детьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев