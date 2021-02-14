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14февраля
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сегодня, 08:04 0

Амурская область попала в топ самых романтичных регионов России

Амурская область попала в топ самых романтичных регионов России
Фото: pixabay.com

О том, в каких регионах России перед празднованием 14 февраля стали больше совершать покупок рассказали на портале sberindex.ru.

Как правило, индекс покупательской активности приближается к 100% только пред новым годом – 30 декабря. В прошлом году перед днём святого Валентина этот показатель в среднем по стране поднялся до 89%, но были регионы, где индекс приблизился к максимальному значению.

Так, в Красноярском крае и Белгородской области индекс составил 99%. А в Амурской, Самарской, Орловской областях, а также в Республике Карелия индекс покупательской активности составил 98%.

Оказалось, что самые неромантичные регионы России – это Тыва (72%) и Мурманская область (79%). К дню святого Валентина не проявляли ажиотаж жители Ставропольского края, Республики Дагестан (81%), Ямало-Ненецкого АО и Сахалинской области (82%).

Таким образом Амурскую область можно назвать самым романтичным регионом Дальнего Востока.

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#аналитика #лёгкие новости

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