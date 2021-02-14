Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:32 0

Около 20 услуг в марте перейдут на новую версию портала «Госуслуги»

Около 20 услуг в марте перейдут на новую версию портала «Госуслуги»
Фото: pixabay.com

До конца марта этого года около 20 востребованных услуг переведут на новую версию портала «Госуслуги». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. До конца года их число превысит 100.

— Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи, – рассказал Чернышенко.

В апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы. К лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала.

Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.

Сейчас на портале более 75,5 миллиона подтвержденных учётных записей. В 2020 году было оказано 175 миллионов услуг. Средняя посещаемость портала – 5 миллионов посетителей в день. По словам вице-премьера, количество оказываемых услуг достигает 550 тысяч в сутки. Самой популярной услугой являются выплаты на детей – почти 25 миллионов выполненных услуг на портале в 2020 году пришлись на них.

Просмотров всего: 147

#закон #российская власть

распечатать


Общество 1

Дальневосточным детям-инвалидам оплатят авиабилеты к местам лечения
Общество 16

В России разработаны нормативные требования к приютам для животных
Общество 9

Амурского фермера, обвинённого в издевательствах над скотом, оштрафовали на 600 тысяч рублей
Общество 8

Ноль вместо восьмерки: в России изменятся коды междугородних звонков
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь