Около 20 услуг в марте перейдут на новую версию портала «Госуслуги»

До конца марта этого года около 20 востребованных услуг переведут на новую версию портала «Госуслуги». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. До конца года их число превысит 100.

— Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи, – рассказал Чернышенко.

В апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы. К лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала.

Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.

Сейчас на портале более 75,5 миллиона подтвержденных учётных записей. В 2020 году было оказано 175 миллионов услуг. Средняя посещаемость портала – 5 миллионов посетителей в день. По словам вице-премьера, количество оказываемых услуг достигает 550 тысяч в сутки. Самой популярной услугой являются выплаты на детей – почти 25 миллионов выполненных услуг на портале в 2020 году пришлись на них.