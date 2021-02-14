«Укорени свою любовь»: экологи запустили акцию ко Дню всех влюблённых

В преддверии Дня всех влюблённых россиянам предлагают поучаствовать в акции «Укорени свою любовь». Весной в честь пары-участника волонтёры высадят деревья на пострадавших лесных территориях. А обладатели сертификатов на посадку деревца получат его фотографию и GPS-координаты.

Чтобы для пары посадили новое дерево или несколько саженцев нужно пожертвовать некоторую сумму на сайте PosadiLes.ru.

Дизайн сертификата разработали специально ко Дню всех влюблённых. Поэтому в шаблон «валентинки» для любимого человека нужно только дописать послание и распечатать. Либо послать поздравление с праздником в электронном виде.

— В День всех влюбленных принято дарить цветы, конфеты или безделушки. Однако цветы быстро вянут, конфеты заканчиваются, а безделушки пылятся на полках. Зато сертификат на посадку деревьев может стать не только запоминающимся подарком, но и символом крепнущей любви, – рассказала координатор проекта «Посади лес» Руниза Сибгатуллина.

С 2015 года волонтёры движения ЭКА посадили более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России. А весной этого года посадят юбилейное миллионное дерево. Также в прошлом году проект «Посади лес» запустил одноименную мобильную игру. С её помощью можно вносить пожертвования на посадку реальных деревьев.

Напомним, что в селе Плодопитомник ко дню рождения Благовещенска поставят кованую яблоню-копилку. Каждый год её будут опустошать, а деньги направлять на благоустройство отдельных территорий села. Кроме того, в Благовещенске в рамках акции «Город берегу» высадили 200 саженцев амурского бархата.