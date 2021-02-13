Благовещенцев перепугал дым в районе бывшего рынка
Сегодня, 13 февраля произошло возгорание в строящемся торговом центре на месте бывшего Центрального рынка. Дым шёл с верхних этажей здания, так что был виден достаточно далеко. Горожане сделали множество фотографий пожара, часть из них опубликовал паблик @kriminal.blg в Instagram.
В региональном главке МЧС успокоили: горел строительный мусор на незначительной площади. Угрозы распространения он не представлял. Ни пострадавших, ни каких-либо повреждений в результате возгорания не было. Его причины устанавливаются.
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