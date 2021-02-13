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13февраля
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сегодня, 18:55 2

Благовещенцев перепугал дым в районе бывшего рынка

Благовещенцев перепугал дым в районе бывшего рынка
Фото: @kriminal.blg

Сегодня, 13 февраля произошло возгорание в строящемся торговом центре на месте бывшего Центрального рынка. Дым шёл с верхних этажей здания, так что был виден достаточно далеко. Горожане сделали множество фотографий пожара, часть из них опубликовал паблик @kriminal.blg в Instagram.

В региональном главке МЧС успокоили: горел строительный мусор на незначительной площади. Угрозы распространения он не представлял. Ни пострадавших, ни каких-либо повреждений в результате возгорания не было. Его причины устанавливаются.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    "на месте бывшего Центрального рынка"

    АИ,- а что Центральный рынок уже снесли?....

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Да никого дым не напугал. Это в амуринфо пугливяе

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