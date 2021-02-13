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В Еврейской автономии пожарные спасли от холода водителя и пассажиров автобуса

В Еврейской автономии пожарные спасли от холода водителя и пассажиров автобуса

12 февраля в 01:34 дежурная часть Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по ЕАО приняла телефонный звонок о том, что в Облученском районе, недалеко от посёлка Известкового, на трассе сломался ночной рейсовый микроавтобус, следовавший из Хабаровска в Благовещенск. В автобусе находились семь человек. Вопрос с поставкой запасных частей для ремонта водителем был уже решен, но пассажиры начали замерзать.

Из посёлка Биракан на место выехал начальник пожарно-спасательного поста Леонид Ковшик. Пассажиры пересели в автомобиль МЧС, где их покормили и обогрели. Спасатель помог водителю в ремонте транспорта. После недолгого ремонта микроавтобус продолжил маршрут.

Инциденты с замерзающими людьми на трассе, в зимнее время случаются регулярно. В подобных случаях МЧС России советует не выезжать на автомобиле, в котором есть какая-то неисправность. Необходимо также позаботиться о запасе бензина.

Если дальнюю поездку отложить нельзя, стоит сообщить о маршруте и времени прибытия в пункт назначения.

Средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним необходимо взять с собой. Также стоит собрать теплые вещи, аптечку, спички, термос с горячим чаем, продукты питания, а также топор и лопату. Автомобильные принадлежности, такие как запасное колесо, домкрат, буксировочный трос, провода для «прикуривания» должны в наличии и исправны.

Двигающимся по трассе водителям рекомендуется не игнорировать нуждающихся в помощи, и не проезжать мимо.

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#дороги #транспорт

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