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13февраля
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сегодня, 17:34 0

Всё меньше с каждым днём: за сутки в Приамурье выявили всего 35 случаев коронавируса

Всё меньше с каждым днём: за сутки в Приамурье выявили всего 35 случаев коронавируса
Фото: pixabay.ru

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в течение суток в регионе выявлено всего 35 новых случаев COVID-19. Темп прироста сохраняется на 0,2 процента.

В течение тех же суток, уточняется на сайте стопкоронавирус.рф, выздоровел от COVID-19 41 амурчанин. Зарегистрирована одна смерть от коронавируса.

— У 31 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (89 процентов), у 4 – в виде пневмонии (11 процентов), –­ сообщает амурский Роспотребнадзор.

Бессимптомные носители вируса в регионе не выявляются уже несколько дней.

С момента начала пандемии в Приамурье выявлено 20 365 случаев коронавирусной инфекции. 18 772 из них закончились выздоровлением пациентов, 149 – летальными исходами.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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