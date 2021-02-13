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13февраля
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МЧС: первая зарегистрированная туристическая группа в наступившем году вышла на маршрут в Приамурье

МЧС: первая зарегистрированная туристическая группа в наступившем году вышла на маршрут в Приамурье
Фото: pixabay.ru

12 февраля группа начнёт свой пятидневный маршрут. Туристы стартуют в Ивановском районе, затем будут двигаться по берегу Зеи до устья реки Томь, и завершат маршрут в городе Белогорске.

Процедура информирования спасателей о маршрутах движения групп туристов используется во всех странах для скорейшего оказания помощи при внезапных нештатных ситуациях, таких как болезни, травмы, поломки транспортных средств или инциденты с дикими животными.

Один из самых известных случав пренебрежения правилами безопасности при организации путешествия произошел в 2003 году, в США, с альпинистом Аароном Ралстоном. Выходя на свой туристический маршрут в одиночку, он никому не сообщил куда отправился, и не взял с собой мобильный телефон, поскольку считал это плохой приметой. В каньонах штата Юта его руку прижал трёхсоткилограммовый камень. Он смог выбраться из тяжелой ситуации, но при этом был искалечен, чего при другой организации путешествия можно было избежать.

Собираясь в поход, ответственные представители туристских организаций, групп и тем более одиночные туристы должны не позднее, чем за 10 рабочих дней до выхода, проинформировать Главное управление МЧС России по Амурской области о маршруте и дате выхода.

Делается это несколькими способами, например, через единый портал онлайн-сервисов МЧС России, специально разработанный для удобства граждан. Также направить документы можно по электронной или обычной почте.

Порядок информирования МЧС о маршрутах передвижения туристических групп подробно изложен на официальном сайте Главного управления МЧС России по Амурской области в разделе «Полезная информация/Регистрация туристических групп».

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#транспорт #туризм

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