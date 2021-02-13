Дальневосточным детям-инвалидам оплатят авиабилеты к местам лечения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому детям-инвалидам, проживающим на Дальнем Востоке, будут оплачивать авиаперелёты к местам лечения.

«Ранее такая льгота действовала в том случае, если до места лечения, в том числе санаторно-курортного, нельзя добраться на поезде. Теперь же Фонд социального страхования будет обеспечивать детей авиабилетами в оба направления независимо от наличия железнодорожного сообщения», – сообщается на сайте правительства России.

Предоставляться льготный билет будет и взрослому, сопровождающему ребёнка-инвалида. В правительстве уверены, что такая серьёзная льгота сэкономит время на проезд и повысит доступность качественной медицинской помощи для нуждающихся в ней детей.

Накануне в Приамурье, как и по всему Дальнему Востоку, открылись продажи льготных авиабилетов для населения ДФО.