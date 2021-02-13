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13февраля
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сегодня, 16:40 1

Роспотребнадзор: заболеваемость в Приамурье из-за мер против COVID-19 снизилась по всем инфекциям

Роспотребнадзор: заболеваемость в Приамурье из-за мер против COVID-19 снизилась по всем инфекциям

Коллегия амурского управления Роспотребнадзора подвела итоги 2020 года. Приведенная статистика позволяет утверждать о снижении количества заболевших по целому ряду заболеваний вирусной природы.

Основной фактор снижения заболеваемости в первую очередь – реализация ограничительных мероприятий по COVID-2019, таких как разобщение больших скоплений людей, приостановка деятельности организаций общепита, а также соблюдение профилактических мероприятий, таких как использование масок и личная гигиена.

В частности, отмечают специалисты ведомства, энтеровирусная инфекция в регионе снизилась в 56,8 раз; ветряная оспа – в 2,3 раза; кишечные инфекции – в 2,1 раза; сальмонеллез – в 2,1 раза. Среди прочего, зафиксировано даже снижение по инфекциям передающимся половым путем: сифилиса – на 34,5%, гонореи – на 23%.

Кстати, в прививочную кампанию 2020 против гриппа успели привить 60% населения области, а это 474 тысячи человек, из которых около 125 тысяч детей. В настоящее время карантинные мероприятия позволяют удерживать самый низкий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в ДФО, отмечают в Роспотребнадзоре.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    48 минут назад

    Маски стали носить не только на лице, но и на половых органах, что привело к снижению уровня ЗППП

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