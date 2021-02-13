В «Лыжне России» в Приамурье поучаствует свыше семи тысяч человек (фото)

Мероприятие на региональном уровне прошло в селе Ивановка. На лыжи встали не только ивановцы и жители окрестных сёл, но и гости со всей области и Благовещенска. Губернатор области Василий Орлов также принял участие в мероприятии.

— Убежден, что все, кто выйдет сегодня на «Лыжню России» получат много положительных эмоций, а также вдохновят своим примером окружающих. Такие спортивные праздники прекрасно популяризируют занятия физической культурой. Только за последний год количество людей, занимающихся спортом, увеличилось в области на 30 тысяч человек, – обратился губернатор к участникам «Лыжни».

Светлана Загайнова из Варваровки участвует в «Лыжне» уже больше пяти лет.

— Лыжи – это моя любимая зимняя забава. У нас в школе всегда были лыжи, постоянно ходили. «Лыжня» для меня это прям удовольствие, что побыли на людях, прокатились на лыжах, – поделилась Светлана.

Первыми на старт вышли самые юные участники. Вместе с другими ребятами, в свои неполных три года, на лыжи встала и дочка губернатора. Но самым младшим участником оказался Гордей Байлов, которому еще нет и двух с половиной лет, при этом в «Лыжне» он участвует уже второй раз.

Старшие участники соревновались на дистанциях 1000, 2000, 3000 и 4000 метров.

Министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека особо отметил подготовку соревнований.

— Трасса была подготовлена неплохо, она проходила по льду дамбы села Ивановка. Все победители и призеры получили награды от министерства спорта, от спонсоров хорошие призы были. Главный приз был тренажер. Все остались довольны, – рассказал он.

Зрители в это время могли покататься на коньках и собачьих упряжках.

«Лыжня России» стала одним из первых массовых спортивных праздников с момента введения ограничений, связанный COVID-19. Ожидается, что по всей области, на старт выйдут не менее семи тысяч амурчан.

В некоторых муниципалитетах, таких как Тында, Тындинский и Селемджинский районы «Лыжня» пройдет в начале марте, когда потеплеет. В Благовещенске же мероприятие прошло в Моховой Пади и собрало свыше 700 участников.

«Лыжня России» проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», нацпроекта «Демография».

Планируется, что благодаря этому и другим спортивным мероприятиям, а также развитию инфраструктуры, к 2024 году к физкультуре и спорту будут приобщены не менее половины населения области.