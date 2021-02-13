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13февраля
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сегодня, 15:48 0

В Благовещенске прошёл городской зимний фестиваль ГТО (фото)

В Благовещенске прошёл городской зимний фестиваль ГТО (фото)

Первый муниципальный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» открылся 12 февраля в спорткомплексе «Юность». На мероприятии присутствовали учащиеся городских школ, курсанты ДВОКУ, судьи, почетные гости.

Золотые значки ГТО вручил отличившимся депутат Законодательного Собрания Александр Синьков, по совместительству – посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Амурской области.

Среди отличившихся оказались депутат городской думы, майор полиции, учителя и ученики общеобразовательных и спортивных школ.

Заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько от имени мэра города Олега Имамеева, поздравила участников и пожелала им спортивных успехов.

После окончания торжественной части в спорткомплексе «Юность» стартовал приём нормативов. В него входили традиционные подтягивания на перекладине, отжимание, наклоны, упражнения для пресса, прыжок в длину с места.

В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, фестиваль прошёл без зрителей.

Лучшая команда и самая спортивная семья, выявленные по итогам мероприятия, будут представлять Благовещенск на областном фестивале ГТО.

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#образование #праздники #спорт

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