В Благовещенске прошёл городской зимний фестиваль ГТО (фото)
Первый муниципальный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» открылся 12 февраля в спорткомплексе «Юность». На мероприятии присутствовали учащиеся городских школ, курсанты ДВОКУ, судьи, почетные гости.
Золотые значки ГТО вручил отличившимся депутат Законодательного Собрания Александр Синьков, по совместительству – посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Амурской области.
Среди отличившихся оказались депутат городской думы, майор полиции, учителя и ученики общеобразовательных и спортивных школ.
Заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько от имени мэра города Олега Имамеева, поздравила участников и пожелала им спортивных успехов.
После окончания торжественной части в спорткомплексе «Юность» стартовал приём нормативов. В него входили традиционные подтягивания на перекладине, отжимание, наклоны, упражнения для пресса, прыжок в длину с места.
В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, фестиваль прошёл без зрителей.
Лучшая команда и самая спортивная семья, выявленные по итогам мероприятия, будут представлять Благовещенск на областном фестивале ГТО.
Просмотров всего: 145
#образование #праздники #спорт