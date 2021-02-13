В амурском посёлке Серышево пропал подросток

30 января 2021 года молодой человек по имени Кирилл Волков покинул общежитие №3 Амурского аграрного колледжа, расположенного в посёлке городского типа Серышево. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Сотрудники Следственного отдела по Серышевскому району СКР предполагают, что он может находиться в Благовещенске, в районе второго или третьего микрорайона.

Сообщается, что подросток был одет в черную куртку с капюшоном, чёрные спортивные брюки-джоггеры и кроссовки серого цвета с белой подошвой.

Его рост составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, волос светлый.

Следственные органы СК РФ просят сообщить любую информацию о местонахождении Кирилла Волкова по телефонам: +7(924) 744-00-20 или по телефонам полиции: 8 (41642) 2-27-02, 112, 102.