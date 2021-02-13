Плюсовые температуры покинут Приамурье: прогноз погоды на 14 февраля

В Белогорске ясно и без осадков. Температура днём -13°С...-15°С, ночью до -23°С. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

В Завитинске пасмурно, без осадков. Температура днём -12°С...-13°С, ночью -17°С…-22°С. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

В Райчихинске малооблачно, без осадков. Температура днём -11°С...-13°С, ночью -19°С…-21°С. Ветер западный, 3-7 метров в секунду.

В Архаре ясно, осадков не ожидается. Температура днём -11°С…-12°С, ночью до -19°С. Ветер западный, 3-7 метров в секунду.

В Свободном до обеда ясно, после обеда переменная облачность, без осадков. Температура днём -14°С…-15°С, ночью -17°С …-19°С. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днём -15°С…-17°С, ночью -19°С …-20°С. Ветер западный, 3-9 метров в секунду.

В Зее пасмурно и снежно. Температура днём -10°С, ночью -13°С. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В Сковородине переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днём -18°С, ночью -23°С. Ветер северо-западный, 4-10 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, небольшой снег. Днём температура поднимется до -19°С, ночью опустится до -23°С. Ветер северный, 3-10 метров в секунду, сообщает портал gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, днём переменная, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -17°С...-19 °С, днём -9°С…-11°С.