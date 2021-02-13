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13февраля
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сегодня, 14:36 3

В России разработаны нормативные требования к приютам для животных

В России разработаны нормативные требования к приютам для животных
Фото: pixabay.ru

Минстрой России создал свод правил, регламентирующий проектирование и строительства приютов для животных. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Свод правил достаточно обширен и устанавливает, в частности, максимальное число животных в одном приюте (не более 300), обязательное наличие «лечебницы» для больных зверей и так далее. Если в приюте больше 300 собак и кошек, они должны содержаться на разных участках с дистанцией между вольерами не менее 60 метров – таковы требования ветеринаров.

Правила нормируют и классификацию приютов по принадлежности, типу содержания, типу сооружений и так далее. Параметры сооружений, площадь участков в каждом конкретном типе приюта также досконально прописаны.

— Отсутствие норм приводит к тому, что в некоторых приютах содержится слишком большое количество животных, выделяется недостаточная территория для осуществления необходимых мероприятий, неэффективно расходуются средства при проектировании и строительстве. Новый документ направлен на обеспечение гуманного обращения с животными, создание безопасных условий их размещения и содержания со специально отведенными пунктами оказания ветеринарной помощи, выгула, общения с людьми, – прокомментировал новые правила заместитель главы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

В Минстрое отметили: новые правила разрабатывались совместно с зоозащитниками и другими представителями общественности.

Недавно Амур.инфо сообщало о женщине в Толстовке, которая сама содержит приют – ей нужна помощь. Истории с приютами для животных не всегда благополучные – до сих пор продолжаются суды по делу о «Собачьем Освенциме» в Чигирях.

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#животные #российская власть

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Вот теперь точно многие кинутся строить приюты! Нынешние-то не соответствуют требованиям и их закроют.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Роспотребнадзор и Минстрой. Насколько суют свой нос ? Ведомства, покрывающие ваш чих честным амафором. Каждая собачка станет Каштанкой, а каждый мальчик - гуттаперчевым.

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Когда зооинспекторы пойдут проверять Остров спасения и волонтёрские квартиры? А то собакозащита законами козыряла-козыряла, а о том, что законом и им прилететь может - не думала. Пусть сейчас свои приюты под правила перестраивают. Не всё же им Золотарёва да ему подобных пинать...

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