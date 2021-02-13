В России разработаны нормативные требования к приютам для животных

Минстрой России создал свод правил, регламентирующий проектирование и строительства приютов для животных. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Свод правил достаточно обширен и устанавливает, в частности, максимальное число животных в одном приюте (не более 300), обязательное наличие «лечебницы» для больных зверей и так далее. Если в приюте больше 300 собак и кошек, они должны содержаться на разных участках с дистанцией между вольерами не менее 60 метров – таковы требования ветеринаров.

Правила нормируют и классификацию приютов по принадлежности, типу содержания, типу сооружений и так далее. Параметры сооружений, площадь участков в каждом конкретном типе приюта также досконально прописаны.

— Отсутствие норм приводит к тому, что в некоторых приютах содержится слишком большое количество животных, выделяется недостаточная территория для осуществления необходимых мероприятий, неэффективно расходуются средства при проектировании и строительстве. Новый документ направлен на обеспечение гуманного обращения с животными, создание безопасных условий их размещения и содержания со специально отведенными пунктами оказания ветеринарной помощи, выгула, общения с людьми, – прокомментировал новые правила заместитель главы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

В Минстрое отметили: новые правила разрабатывались совместно с зоозащитниками и другими представителями общественности.

Недавно Амур.инфо сообщало о женщине в Толстовке, которая сама содержит приют – ей нужна помощь. Истории с приютами для животных не всегда благополучные – до сих пор продолжаются суды по делу о «Собачьем Освенциме» в Чигирях.