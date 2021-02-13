Рекордно тёплый февральский день принёс в Приамурье плюсовые температуры

Так, в селе Поярково 12 февраля температура поднялась до +3,7°С, в Константиновке до +2°С, в Сергеевке до +0,9°С. Выше нуля было и в областной столице – максимум дня составил +0,2°С, это новый рекорд и первый «плюс» в 2021 году.

Как отмечают синоптики, среднесуточная температура вчерашнего дня была выше нормы на 15°С…17 °С и больше походила на температуру конца марта.

Тепло было и в других районах области, правда, там фиксировались отрицательные температуры. На юге было от -0,6°С до -3°С, на севере – от -3°С до -8°С. По северу области за сутки выпало умеренное количество снега – от 3 до 16 миллиметров, местами месячная норма осадков была превышена в 2-3 раза.