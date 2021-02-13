Поквартирный обход и неотложный обыск: в Чигирях полиция задержала вора по горячим следам

Накануне полицейским в Чигирях удалось в течение нескольких часов вычислить и задержать подозреваемого в краже. Для этого стражам правопорядка пришлось прибегнуть к поквартирному обходу и неотложному обыску.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, специалист делал ремонт в подъезде одного из многоквартирных домов в Чигирях. В какой-то момент ему необходимо было спуститься в подвал. Свои инструменты и лестницу он оставил в подъезде.

— Мужчина ненадолго спустился в подвал, а когда вернулся, инструментов на рабочем месте не обнаружил. Сотрудники уголовного розыска в ходе поквартирного обхода установили гражданина, причастного к краже имущества. Как выяснилось, один из жильцов, гражданин 1985 года рождения, решил воспользоваться тем, что имущество оставлено без присмотра, забрал его и занес к себе в квартиру, – сообщает полиция.

Сотрудники полиции прибегли к неотложному обыску. Всё похищенное – шлифовальная машина, перфоратор и строительная лестница – было обнаружено в квартире подозреваемого и возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.