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13февраля
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сегодня, 12:09 0

Под Благовещенском стартовали гонки в дисциплине «ралли»

Первый этап кубка РАФ (Сибирь и Дальний Восток) в дисциплине «ралли» проходит сегодня в Благовещенске. Из-за ограничительных мер соревнования решено проводить без зрителей.

Сегодня, 13 февраля, в 11:00 прошло торжественное построение участников автоспортивного мероприятия.

Для проведения соревнований организаторы собрали необходимые разрешения, подготовили площадку для проведения, предварительно расчистив трассу на льду. Сделали замеры толщины льда. Выставили ограничители и указатели.

Техпарк наполнялся автомобилями с раннего утра, где пилоты проходили технический осмотр. А затем уже сами участники прошли медицинский контроль и получили допуск. Это неотъемлемая часть каждых соревнований, которые проводит региональная общественная организация «Автомобильного спорта Амурской области».

Информацию об итогах соревнований Амур.инфо опубликует позднее.

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#спорт #транспорт

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