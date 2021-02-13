Под Благовещенском стартовали гонки в дисциплине «ралли»

Первый этап кубка РАФ (Сибирь и Дальний Восток) в дисциплине «ралли» проходит сегодня в Благовещенске. Из-за ограничительных мер соревнования решено проводить без зрителей.

Сегодня, 13 февраля, в 11:00 прошло торжественное построение участников автоспортивного мероприятия.

Для проведения соревнований организаторы собрали необходимые разрешения, подготовили площадку для проведения, предварительно расчистив трассу на льду. Сделали замеры толщины льда. Выставили ограничители и указатели.

Техпарк наполнялся автомобилями с раннего утра, где пилоты проходили технический осмотр. А затем уже сами участники прошли медицинский контроль и получили допуск. Это неотъемлемая часть каждых соревнований, которые проводит региональная общественная организация «Автомобильного спорта Амурской области».

Информацию об итогах соревнований Амур.инфо опубликует позднее.