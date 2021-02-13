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13февраля
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сегодня, 12:35 0

Во Владивостоке мужчина умер, поскользнувшись на скользком тротуаре

Во Владивостоке мужчина умер, поскользнувшись на скользком тротуаре
Фото: pixabay.com

Как рассказывают очевидцы, мужчина поскользнулся на неочищенном тротуаре и ударился головой. Врачи не смогли спасти молодого человека. Информация о трагедии, которая произошла на острове Русский, размещена в интернете.

Прокуратура уже организовала проверку исполнения законов о благоустройстве и содержании городских дорог, будут установлены ответственные должностные лица, также проверят своевременность очистки дорог и тротуаров от наледи и снега.

Также по случаю гибели мужчины проводится доследственная проверка, которая установит причину смерти мужчины, сообщает прокуратура Приморского края.

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#Дальний Восток #погода #происшествия

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