Во Владивостоке мужчина умер, поскользнувшись на скользком тротуаре
Как рассказывают очевидцы, мужчина поскользнулся на неочищенном тротуаре и ударился головой. Врачи не смогли спасти молодого человека. Информация о трагедии, которая произошла на острове Русский, размещена в интернете.
Прокуратура уже организовала проверку исполнения законов о благоустройстве и содержании городских дорог, будут установлены ответственные должностные лица, также проверят своевременность очистки дорог и тротуаров от наледи и снега.
Также по случаю гибели мужчины проводится доследственная проверка, которая установит причину смерти мужчины, сообщает прокуратура Приморского края.
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