Во Владивостоке мужчина умер, поскользнувшись на скользком тротуаре

Как рассказывают очевидцы, мужчина поскользнулся на неочищенном тротуаре и ударился головой. Врачи не смогли спасти молодого человека. Информация о трагедии, которая произошла на острове Русский, размещена в интернете.

Прокуратура уже организовала проверку исполнения законов о благоустройстве и содержании городских дорог, будут установлены ответственные должностные лица, также проверят своевременность очистки дорог и тротуаров от наледи и снега.

Также по случаю гибели мужчины проводится доследственная проверка, которая установит причину смерти мужчины, сообщает прокуратура Приморского края.