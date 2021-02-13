В 2020 году на Дальнем Востоке разоблачили пять финансовых пирамид

Главное управление Банка России на Дальнем Востоке за прошлый год выявило пять финансовых пирамид, которые были зарегистрированы в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. При этом мошенники привлекали финансы жителей со всех регионов России.

Одна из пирамид во Владивостоке действовала под видом кооператива. Учредитель легального кредитно-потребительского кооператива обанкротил его, а после создал организацию со схожими названием и символикой и через нее начал незаконный сбор средств. О преступнике узнали благодаря обращению одной из потерпевших – женщина вложила туда миллион рублей под 18% прибыли и в итоге осталась ни с чем.

— Также проводилась работа в отношении лже-трейдера, который обещал после заключения договора доверительного управления вести от имени потерпевших торги на бирже. Были заявлены огромные проценты прибыли, и люди, желая быстро заработать, несли по пять, а то и десять миллионов рублей, – рассказал главный эксперт отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Большую активность мошенники проявили в онлайн-пространстве. Кризис в связи с пандемией вызвал у россиян повышенный интерес к возможности дополнительного заработка. Его подогревала броская реклама, «реальные» истории успеха и рассказы от известных блогеров. В результате люди охотно вкладывались в сомнительные интернет-проекты.

Активно осваивали в 2020 году интернет и чёрные кредиторы, однако выдача ссуд по-прежнему происходила при личной встрече, так движение средств отследить сложнее. В 2020 году в Амурской области удалось выявить девять чёрных кредиторов, в Приморье – 23, в Хабаровском крае и Якутии по 14, на Сахалине – шесть, в Магаданской области – два и по одному в Еврейской автономной области и на Камчатке.

Информация обо всех нарушителях закона передаётся в правоохранительные органы, сообщает Банк России.