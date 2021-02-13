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13февраля
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сегодня, 11:50 2

Василий Орлов проинспектировал строительство нового моста через Зею

Василий Орлов проинспектировал строительство нового моста через Зею
Фото: mostzeya.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на месте строительства нового моста через реку Зея в Благовещенске. Здесь работы идут полным ходом даже зимой.

На данный момент полностью готовы четыре опоры моста, к апрелю будут почти готовы еще пять.

— Эти опоры необходимы для проведения первого этапа надвижки пролётного строения левобережной части, которая запланирована на апрель, – доложил руководитель ОП Зея АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

Ведутся и работы над подъездными путями – пять из семи километров уже отсыпаны землёй.

— Наши планы до весны выйти из земли, то есть вскрыть растительный слой и отсыпать насыпь земляного полотна высотой 1,5-2 метров, – рассказал Эдуард Давыдов.

В общей сложности, сейчас на объекте занято 839 человек, 163 единицы спецтехники.

— Мост через реку Зея – один из важных объектов строительства в области. Необходимо, чтобы работа на всех этапах была скоординирована, - подчеркнул Василий Орлов.

Новый мост протянется на 9 километров. В его основании будет 26 опор, мост будет вантовым. Закончить строительство планируется в конце 2022 года.

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#губернатор #дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    а чем министр строительства занят?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    24 минуты назад

    Если министр строительства будет отнимать у губернатора "медиаактивность" будет скандал...Потому что этой активности на всех не хватит.

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