Природа Приамурья отреагировала на аномальное тепло

Аномальное тепло, которое принёс в Приамурье циклон 11 февраля, убедило природу в том, что на дворе вовсю цветёт весна. Амурчане выкладывают в соцсетях нетипичные для конца февраля природные явления.

Так, в местном паблике Архары можно найти фотографию распустившейся вербы, а жители Благовещенского района выкладывают видео с порхающими бабочками.

Напомним, по данным на утро 12 февраля в Благовещенске зафиксирован абсолютный температурный рекорд ночи в Благовещенске, температура воздуха составила всего –4,6°С. И это при том, что средней минимальной температурой на эту дату считается –25°С. Прежний рекорд, который специалисты зафиксировали в 2020 году, составлял –10,5°С. Также минувшая ночь побила рекорд всего месяца – до этого самой тёплой ночью считалась ночь на 27 февраля 2019 года, тогда температура воздуха составила –5,1°С.