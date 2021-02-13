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13февраля
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сегодня, 11:28 2

Природа Приамурья отреагировала на аномальное тепло

Природа Приамурья отреагировала на аномальное тепло
Фото: @arhara_live

Аномальное тепло, которое принёс в Приамурье циклон 11 февраля, убедило природу в том, что на дворе вовсю цветёт весна. Амурчане выкладывают в соцсетях нетипичные для конца февраля природные явления.

Так, в местном паблике Архары можно найти фотографию распустившейся вербы, а жители Благовещенского района выкладывают видео с порхающими бабочками.

Напомним, по данным на утро 12 февраля в Благовещенске зафиксирован абсолютный температурный рекорд ночи в Благовещенске, температура воздуха составила всего –4,6°С. И это при том, что средней минимальной температурой на эту дату считается –25°С. Прежний рекорд, который специалисты зафиксировали в 2020 году, составлял –10,5°С. Также минувшая ночь побила рекорд всего месяца – до этого самой тёплой ночью считалась ночь на 27 февраля 2019 года, тогда температура воздуха составила –5,1°С.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Ну насчёт бабочек-это голимый обман

  • sinoptik

    sinoptik
    40 минут назад

    Думаю и почки за 1 день не распустятся.

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