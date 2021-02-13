Регулярный грузовой поезд будет ходить из Москвы до Суйфэньхэ

Поезд из Москвы на этой станции принимают впервые, состав был сформирован и обслуживается Суйфэньхэской международной экспедиторской компанией «Хайтеляньцзе». В пути состав провёл 12 дней, за это время он преодолел 9100 километров.

Грузовой состав привёз из России в Китай 47 сорокафутовых контейнеров, 34 их которых везли лесопиломатериалы из берёзы общим объемом 1100 кубометров. Ещё 13 контейнеров были загружены российскими сладостями, всего их доставили 338 тонн.

По словам представителей Народного правительства, новый маршрут даёт возможность доставлять грузы до Суйфэньхэ на 28 дней быстрее и на 10% дешевле, чем раньше. Традиционный путь лежал по морю с перегрузкой на железную дорогу в портах Китая.