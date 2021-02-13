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13февраля
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сегодня, 10:57 2

Регулярный грузовой поезд будет ходить из Москвы до Суйфэньхэ

Регулярный грузовой поезд будет ходить из Москвы до Суйфэньхэ
Фото: Народное правительство Суйфэньхэ

12 февраля в 09:10 утра на китайскую станцию Суйфэньхэ, которая находится в Китае на границе с Приморским краем, прибыл первый регулярный грузовой поезд из Москвы. Об этом сообщает Biang.ru со ссылкой на Народное правительство Суйфэньхэ.

Поезд из Москвы на этой станции принимают впервые, состав был сформирован и обслуживается Суйфэньхэской международной экспедиторской компанией «Хайтеляньцзе». В пути состав провёл 12 дней, за это время он преодолел 9100 километров.

Грузовой состав привёз из России в Китай 47 сорокафутовых контейнеров, 34 их которых везли лесопиломатериалы из берёзы общим объемом 1100 кубометров. Ещё 13 контейнеров были загружены российскими сладостями, всего их доставили 338 тонн.

По словам представителей Народного правительства, новый маршрут даёт возможность доставлять грузы до Суйфэньхэ на 28 дней быстрее и на 10% дешевле, чем раньше. Традиционный путь лежал по морю с перегрузкой на железную дорогу в портах Китая.

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#бизнес #Китай #транспорт

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Комментарии
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  • фейеричный

    фейеричный
    1 час назад

    А обратно, из Суй...в чай до Москвы тоже будет?

  • фейеричный

    фейеричный
    1 час назад

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