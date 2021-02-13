Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:35 3

Амурского фермера, обвинённого в издевательствах над скотом, оштрафовали на 600 тысяч рублей

Амурского фермера, обвинённого в издевательствах над скотом, оштрафовали на 600 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Амурское управление Россельхознадзора назначило фермеру из Мазановского района, который заморил голодом десять коров и телят, три административных штрафа на общую суму в 600 тысяч рублей.

Информация о фермере из села Алексеевка, который морит животных голодом, поступила в конце января. Специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой установили, что животные принадлежат юридическому лицу, которое занимается разведением крупного рогатого скота. На ферме были обнаружены десять заморенных голодом животных – пять коров и столько же телят. Информацию о падеже скота фермер скрывал от властей в течение недели.

Выяснилось, что животные содержались с многочисленными нарушениями – отходы жизнедеятельности хранились вместе с животноводческой продукцией и кормами, нарушались правила карантина и других ветеринарно-санитарных правил. Сено в стогах не подходило для еды – оно было замороженное или прелое. Длительное время скот оставался без воды и еды.

Против недобросовестного фермера возбудили три административных дела, по итогам их рассмотрения назначены три штрафа на общую суму в 600 тысяч рублей. Постановления в законную силу пока не вступили, уточняет областное управление Россельхознадзора.

Просмотров всего: 208

#животные #закон #сельское хозяйство

распечатать


Происшествия

По Дзержинску разгуливают собаки с голубой шерстью
Общество 1

Тигрицу, которая нападала в Приморье на собак, переселили в нацпарк «Зов тигра»
Происшествия 3

Благовещенская полиция: подросток сам отдал карточку водителю маршрутки
Общество 2

Амурский тигр, закусивший кабаном, отправился в Бурейский район
Комментарии
Показать все (3)
  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    помогло государство фермеру

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    лучше бы зарезал и мясо продал

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Ну сейчас и сам по миру пойдет.....вместе с семьей.....

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь