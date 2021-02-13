Амурского фермера, обвинённого в издевательствах над скотом, оштрафовали на 600 тысяч рублей

Амурское управление Россельхознадзора назначило фермеру из Мазановского района, который заморил голодом десять коров и телят, три административных штрафа на общую суму в 600 тысяч рублей.

Информация о фермере из села Алексеевка, который морит животных голодом, поступила в конце января. Специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой установили, что животные принадлежат юридическому лицу, которое занимается разведением крупного рогатого скота. На ферме были обнаружены десять заморенных голодом животных – пять коров и столько же телят. Информацию о падеже скота фермер скрывал от властей в течение недели.

Выяснилось, что животные содержались с многочисленными нарушениями – отходы жизнедеятельности хранились вместе с животноводческой продукцией и кормами, нарушались правила карантина и других ветеринарно-санитарных правил. Сено в стогах не подходило для еды – оно было замороженное или прелое. Длительное время скот оставался без воды и еды.

Против недобросовестного фермера возбудили три административных дела, по итогам их рассмотрения назначены три штрафа на общую суму в 600 тысяч рублей. Постановления в законную силу пока не вступили, уточняет областное управление Россельхознадзора.