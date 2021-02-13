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13февраля
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сегодня, 10:11 1

В амурской Общественной палате бизнесмена сменила представитель родителей детей-инвалидов

В амурской Общественной палате бизнесмена сменила представитель родителей детей-инвалидов
Фото: pixabay.ru

В амурской Общественной палате обновление. Предприниматель Борис Белобородов недавно стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Амурской области. На его место Василий Орлов назначил Татьяну Гринь.

Она является председателем Регионального отделения Всероссийской Организации Родителей Детей–инвалидов, инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Именно их интересы она будет представлять в Общественной палате Приамурья.

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#дети #здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Tuxa20

    Tuxa20
    2 часа назад

    Это та которая полсезона горпарком руководила???

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