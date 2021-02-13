В амурской Общественной палате бизнесмена сменила представитель родителей детей-инвалидов

В амурской Общественной палате обновление. Предприниматель Борис Белобородов недавно стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Амурской области. На его место Василий Орлов назначил Татьяну Гринь.

Она является председателем Регионального отделения Всероссийской Организации Родителей Детей–инвалидов, инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Именно их интересы она будет представлять в Общественной палате Приамурья.

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#дети #здоровье #областная власть

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Алексей «Груандан» Козырин