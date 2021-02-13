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13февраля
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сегодня, 09:50 1

С понедельника благовещенский городской роддом начнёт принимать амурчанок

С понедельника благовещенский городской роддом начнёт принимать амурчанок
Фото: pixabay.com

На заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса рассказали, что благовещенский городской роддом готов начать свою работу в привычном режиме с понедельника. Все помещения в медучреждении уже просанированы.

— С получением положительного заключения Роспотребнадзора роддом Благовещенска готов приступить к работе. С понедельника здание готово начать прием амурчанок, – рассказала руководитель областного минздрава Светлана Леонтьева.

По её словам, в Приамурье сейчас работает девять инфекционных стационаров на 760 коек, а также 12 провизорных госпиталей на 365 коек, куда госпитализируют больных с подозрением на COVID-19. Сокращать коечный фонд в области в ближайшее время время не планируют. На данный момент свободным остается 17% коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, и 29% коечного фонда в провизорных госпиталях. В стационарах Приамурья сейчас лечится 631 пациент (28,6%), амбулаторно – 1572 пациента (71,4%), сообщает пресс-служба областного правительства.

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#коронавирус #дети #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    теперь можно рожать????

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