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13февраля
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сегодня, 09:27 0

Количество привитых от коронавируса амурчан превысило 21 тысячу

Количество привитых от коронавируса амурчан превысило 21 тысячу
Фото: depositphoto.com

Региональное правительство докладывает об успехах широкомасштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. На данный момент прививки получили уже 21 347 жителей региона.

В общей сложности в Приамурье завезено уже почти 28,5 тысячи доз вакцин двух типов – «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». По данным региональных властей привито уже 4811 медиков, 3335 педагогов, 828 сотрудников учреждений соцобслуживания, 1276 – сферы обслуживания, 4006 амурчан в возрасте старше 60 лет и так далее.

— Отдельно был проведен анализ по иммунизации среди работников медицинских учреждений. Всего в учреждениях трудится более 15685 человек. Не подлежат иммунизации против COVID-19 5383 сотрудника – они переболели, имеют постоянные медотводы или положительный серомониторинг. Более 65 процентов (10302 работника) подлежат иммунизации, из них уже привито первым компонентом вакцины 3362, – сообщила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Кстати, в очереди на вакцинацию стоит 10554 амурчанина. Записаться туда несложно. В ближайшее время в Приамурье доставят новые партии вакцин от COVID-19.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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